“Chiude l’Accademia militare

“Ieri i superiori dell’Accademia militare di Livorno (circa 100 cadetti per corso, i corsi sono cinque) hanno di fatto chiuso la Scuola e lasciato liberi i ragazzi di raggiungere le proprie abitazioni. La cosa non sembra normale, tenuto conto degli enormi rischi. Alcuni hanno raggiunto casa con i mezzi disponibili, ovviamente i residenti al centro nord hanno avuto meno difficoltà. Nessuno si era posto in un primo momento il problema dei ragazzi meridionali, per alcune ore di fatto abbandonati a se stessi. C’è chi ha preso la nave per Salerno, c’è chi si è arrangiato come ha potuto: non dimentichiamo che i trasporti pubblici sono praticamente inesistenti”. Lo denuncia il deputato regionale di Italia Viva, Nicola D’Agostino.

“Il fatto mi è stato segnalato da un genitore e credo che debba essere messo a conoscenza di tutti e poi sperare che il nostro livello istituzionale più alto intervenga velocemente: dalla politica, alla prefettura, alla Marina militare stessa. Alla fine – prosegue D’Agostino – hanno organizzato 5 pullman per il Sud, come ultima meta… Salerno! Adesso non si sa come far arrivare questi ragazzi in Calabria e Sicilia (sono 3 i nostri corregionali). I ragazzi, manco a dirlo, non sono muniti né di mascherine e neppure di guanti”.

D’Agostino solleva poi alcuni dubbi: “Si può chiudere una scuola della Marina militare lasciando liberi centinaia di giovani in questa maniera? Il Sud finisce a Salerno (nuova Eboli)? I genitori devono (possono?) andare in auto a prenderli? Arriveranno intorno alle 13. C’è tempo – conclude – per evitare che a decisioni pericolose e paradossali si aggiungano conseguenze drammatiche”.