Il consueto bilancio sul Coronavirus del commissario della Protezione Civile, Angelo Borrelli. “Il numero dei decessi è di 175 persone. Oggi si sono registrati 2795 contagi. Per un totale di 17.750. I guariti sono in tutti 1966, 527 in più di ieri.

Un operatore tecnico del 118 di Bergamo, in servizio alla Soreu, la centrale operativa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, ospedale al centro dell’emergenza coronavirus, è morto la notte scorsa dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Aveva 47 anni.