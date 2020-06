Emergenza all’ospedale

L’Associazione Orazio Capurro – Amore per la Vita Onlus ha avviato poche ore fa una raccolta fondi finalizzata ad aiutare l’Ospedale di Sciacca ad affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Coronavirus Covid-19 che ha travolto l’intero territorio italiano e non solo e che ha già messo a dura prova l’intero sistema sanitario nazionale ed anche le più importanti strutture sanitarie in tutta Italia. Per far conoscere l’iniziativa, l’associazione ha anche prodotto un video.

“La Onlus Orazio Capurro, – si legge in una nota dell’associazione – molto sensibile alle problematiche del territorio e già conosciuta per avere realizzato importanti e concrete iniziative di utilità sociale sia a favore del presidio ospedaliero di Sciacca che nel campo della solidarietà a 360 gradi, adesso ha pensato bene di mobilitarsi per dare una mano di aiuto all’UOC di Rianimazione dell’Ospedale di Sciacca, nella consapevolezza e considerazione che certamente rappresenta la struttura sanitaria più importante e di riferimento di un vastissimo territorio.

Nella consapevolezza che i sanitari stanno facendo tanti sacrifici per affrontare l’emergenza sanitaria in corso, dimostrando professionalità ed abnegazione, per la Onlus Orazio Capurro è importante intervenire immediatamente affinché l’Ospedale di Sciacca e l’intero territorio non si facciano cogliere impreparati da quello che l’OMS non ha esitato a definire una Pandemia”.

Chi desiderasse sostenere l’Associazione Orazio Capurro Onlus nell’iniziativa per aiutare l’Ospedale di Sciacca a fronteggiare l’Emergenza Sanitaria, potenziare la Rianimazione ed allestire l’unità di terapia sub-intensiva respiratoria può effettuare una donazione direttamente dalla Pagina Facebook dell’Associazione –

Link Raccolta Fondi:

https://www.facebook.com/donate/515222099397114/?fundraiser_source=external_url – oppure tramite bonifico sul conto corrente con IBAN IT92M0521683170000000000749 intestato a Associazione Orazio Capurro – Amore per la Vita Onlus ed inserendo nella causale: DONAZIONE.

“La raccolta fondi, – prosegue l’associazione – che ha visto l’adesione di tanti cittadini, imprenditori ma anche di altre associazioni e club service, sta andando bene ma le necessità sono parecchie e quindi anche i costi e conseguentemente le somme da reperire. La vostra solidarietà e generosità sono in questo momento le uniche possibilità che abbiamo per riuscire a dare un aiuto concreto ed efficace all’Ospedale di Sciacca ed ai sanitari, donando ventilatori polmonari, monitor ed altre attrezzature e dispositivi”.