La Spagna si ferma

Anche la Spagna ha proibito tutti gli spostamenti non dettati da cause di forza maggiore. Agli spagnoli è permesso andare al lavoro e rifornirsi di beni alimentari. Lo riporta El Pais, che riferisce che la decisione è stata assunta dal Consiglio dei ministri in una riunione straordinaria convocata per decretare lo stato di allarme annunciato ieri dal premier Pedro Sanchez. Le misure dureranno almeno due settimane. Secondo El Pais i contagi nel Paese sono già 5.753 e 135 i morti.