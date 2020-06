PALERMO – Un uomo di 60 anni è stato arrestato ieri sera a Palermo per tentativo di omicidio: litigando per futili motivi con un vicino di casa, in via Montegrappa, lo ha colpito con un cacciavite al torace. La vittima è stata subito trasportata nell’ospedale Civico in codice rosso e dimesso nella notte. I carabinieri, dopo aver ricevuto la richiesta d’intervento, hanno rintracciato l’aggressore. L’uomo fermato dai carabinieri è Giuseppe Lo Sasso. Secondo una prima ricostruzione l’uomo aveva dato da mangiare a una gatto in strada, da qui sarebbe nata una discussione con la vittima, 35 anni. E’ scoppiata la lite, le urla, poi le mani e infine l’aggressione col cacciavite.

(ANSA).