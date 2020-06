Lotti contagiato

“Ciao a tutti. Anche io sono risultato positivo al coronavirus. Vi dico subito che sto bene, sono a casa e qui resterò fino a quando tutto questo sarà passato. Vorrei per prima cosa ringraziare i medici e tutto il personale sanitario che in questi giorni sta svolgendo un lavoro davvero straordinario in tutta Italia e che oggi ho potuto verificare in prima persona”. Lo scrive il deputato del Pd Luca Lotti su Facebook. Si allunga dunque la lista dei politici contagiati, che comprende tra gli altri il segretario del Partito democratico Luca Zingaretti, presidente della Regione Lazio, e il suo collega governatore del Piemonte Alberto Cirio.

E ci sono casi anche nel governo. «Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al Coronavirus. Per questo motivo ho effettuato il tampone che è risultato positivo». Lo ha annunciato su Facebook Anna Ascani, viceministra dell’istruzione con delega all’edilizia scolastica.E anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è risultato positivo al test. Lo rende noto lui stesso affermando di essersi messo in isolamento «appena mi sono accorto di avere dei sintomi».