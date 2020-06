PALERMO – “L’efficacia degli interventi contro il coronavirus dipende anche dalla capacità delle istituzioni e, in Sicilia in particolare del governo regionale, di fare squadra con i sindaci che rappresentano le comunità locali”. Lo dice il capogruppo Pd all’Ars, Giuseppe Lupo, secondo cui “è necessario ed urgente che, in particolare, l’attuazione del programma degli Hospital-Covid si realizzi con il pieno coinvolgimento dei sindaci verificando insieme le condizioni di sicurezza per i cittadini. Il coordinamento dei Comuni – conclude Lupo – è senz’altro utile ad evitare comportamenti contrastanti tra territori che disorientano i cittadini e penalizzano l’efficacia degli interventi sanitari”.

(DIRE)