Un neonato inglese è diventato il più giovane contagiato del coronavirus nel mondo. Lo scrive il britannico Daily Mail. La madre è risultata positiva al tampone e così il piccolo di pochi giorni. Entrambi sono ricoverati al North Middlesex Hospital e le condizioni della madre sono peggiori di quelle del neonato. Intanto, oggi, 14 marzo, è raddoppiato in 24 ore il numero dei decessi in Gran Bretagna per il coronavirus. Le autorità sanitarie hanno reso noto che 10 pazienti sono morti portando il totale a 21.