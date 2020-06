PALERMO – Il primario del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello di Palermo è risultata positiva al coronavirus. Il reparto in questo momento è stato chiuso e sono in corso i tamponi su tutto il personale che ha lavorato a stretto contatto con il primario. La conferma arriva dalla direzione sanitaria Villa Sofia Cervello. Sono in corso le operazioni di sanificazioni della struttura.

(ANSA)