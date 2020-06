SALINA (MESSINA) – Due casi positivi di Covid-19 a Salina, una delle sette isole dell’arcipelago delle Eolie. Riguardano una giovane di 25 anni che era appena tornata a Santa Marina di Salina dal nord Italia e di un isolano dello stesso Comune, di 64 anni. I tamponi erano stati eseguiti nella serata di venerdì e la positività, riscontrata dal laboratorio del centro malattie infettive di Barcellona Pozzo di Gotto, attende ancora di essere validata dai uno dei due centri regionali di riferimento. I due pazienti, secondo quanto riferito dai carabinieri, si trovano nelle loro abitazioni in isolamento, per il più anziano viste le patologie pregresse, si sta programmando il trasferimento in un ospedale adeguato, tenuto conto che il presidio sanitario di Lipari non è in grado far fronte alle esigenze della malattia.

(ANSA)

*Aggiornamento ore 18.45

L’anziano di 64 anni residente a Santa Marina Salina, trovato positivo al coronavirus, è stato trasferito nel pomeriggio in elisoccorso al policlinico di Messina. Il paziente è stato prima accompagnato in ambulanza alla pista eliportuale di Malfa dove lo attendeva un elicottero appositamente attrezzato. Resta invece in isolamento nella propria abitazione la giovane di 25 anni, anche lei positiva al coronavirus, rientrata nei giorni scorsi sull’isola dal Nord Italia.(ANSA)