Cr7 offre gli hotel

Che Cristiano Ronaldo sia anche un campione di generosità è noto. Ma il gesto del calciatore portoghese della Juventus appare veramente nobile. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca, Cr7 trasformerà in ospedali i suoi hotel in Portogallo per aiutare a combattere la pandemia di coronavirus. I «Pestana CR7 hotel» sono due e si trovano a Lisbona e Funchal, sull’isola di Madeira, dove il campione è nato e dove per il momento si trova in quarantena, dopo la notizia della positività del compagno di squadra Daniele Rugani. Secondo il giornale spagnolo, Ronaldo metterà a disposizione le strutture gratuitamente: i malati potranno essere curati senza alcun esborso.

Nel pomeriggio, però, la notizia che era stata data in Italia da autorevoli testate nazionali, è stata smentita dalla Spagna e dall’entourage del calciatore. Si era trattato di una fake news circolata sui social e rimbalzata sui media.