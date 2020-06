PALERMO – Sono 188 i casi di positività al coronavirus riscontrati in Sicilia, 32 in più di ieri quando il numero dei contagiati si era fermato a 156. I campioni sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità per le analisi di conferma. I dati sono stati resi noti dalla presidenza della Regione nel suo bollettino quotidiano, aggiornato alle 12 di oggi, che fornisce il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid-19 nell’Isola e sono già stati trasmessi all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.452.

In aumento anche il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali siciliani: il bollettino spiega che alle 12 di oggi sono 71, cioè 18 in più rispetto ai 53 di ieri. Sale anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, dagli undici di ieri ai 15 di oggi, così come il numero dei guariti che passa da quattro a sette. Due i deceduti. Altri 108 pazienti si trovano in isolamento domiciliare. Questa la mappa dei ricoveri: 33 a Catania, 16 a Palermo, sette a Messina, sei a Siracusa; quattro a Trapani, due ad Agrigento e due a Enna, uno a Caltanissetta.