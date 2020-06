Coronavirus, Borrelli:

Le parole del commissario per l'emergenza a 'Che tempo che fa'.

“Domani (oggi, ndr) avvieremo la distribuzione di mascherine, 2 milioni in tutta Italia di tutti i tipi. Sono numeri importanti ma insufficienti, il bisogno è decuplicato. Abbiamo nicchie di mercato, qualcuno le produce in Lombardia e nella bergamasca, abbiamo forniture da lì, mancano produttori delle mascherine più evolute. Dobbiamo favorire una maggiore produzione interna”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli a Che tempo che fa.