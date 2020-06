La marijuana era nascosta sotto il seggiolino per i bambini

PALERMO – Controllavano eventuali trasgressori delle norme per arginare il Coronavirus e lo hanno sorpreso con 900 grammi di droga in macchina.

I carabinieri della stazione Palermo-San Filippo Neri hanno arrestato Francesco Unniemi, 32 anni. Se ne andava in giro in macchina per le strade dello Zen 2.

La marijuana era divisa in tre buste due delle quali occultate sotto il seggiolino per i bambini.