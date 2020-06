Coronavirus, il nuovo decreto

Le misure del nuovo decreto ‘Cura Italia’. La conferenza stampa del premier, Giuseppe Conte e del ministro Gualtieri.

Aggiornamenti

“Il governo è vicino alle imprese e alle famiglie – dice il Presidente del Consiglio -. Stiamo offrendo una risposta anche a livello economico. Attiveremo flussi per complessivi 350 miliardi, non abbiamo mai pensato di potere combattere un’alluvione con i secchi. Vogliamo costruire una vera e propria diga e su questa strada vogliamo che l’Europa ci segua. Sono orgoglioso perché sono partecipe di questa grande comunità che ho l’onore di guidare”.

Parla il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “Abbiamo approvato il decreto che è molto consistente che è una prima risposta alla crisi soprattutto sul piano economico. si articola su cinque assi: un finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale e protezione civile, risorse per quasi tre miliardi e mezzo. Poi abbiamo un capitolo che vale più di dieci miliardi di sostegno a occupazione e lavoratori, affinché nessuno perda il posto di lavoro per il Coronavirus. Inoltre estendiamo il congedo parentale e offriamo un voucher baby sitter. Poi abbiamo una fortissima iniezione di liquidità nel mondo del credito che riguarda anche la sospensione di prestiti mutui. C’è una sospensione di tributi e contributi. E’ un primo intervento per marzo, poi torneremo per una rimodulazione ad aprile. Infine, c’è un quinto titolo che contiene norme che danno sostegno a una serie di settori economici che illustreremo nel dettaglio”.

LEGGI: TUTTE LE MISURE DA ANSA.IT