PALERMO – Scatta un piano di pulizia straordinaria e disinfezione in tutti gli uffici centrali e periferici del Dipartimento dei Beni culturali in Sicilia. Le operazioni saranno effettuato a partire da domani e fino a venerdì prossimo secondo un calendario definito dai dirigenti delle strutture periferiche. A disporre il piano è stato il dirigente generale dei Beni culturali, Sergio Alessandro, che ha firmato una direttiva per gli interventi di sanificazione negli ambienti di lavoro.

Dalla direttiva emerge che alcuni dipendenti di istituti periferici dei Beni culturali sono affetti da Covid-19, alcuni in isolamento e uno ricoverato in terapia intensiva. Quello appena predisposto è il terzo intervento nel giro di una settimana: il primo è stato effettuato l’8 marzo scorso, il secondo nei giorni del 12 e 13 marzo dopo che un dipendente aveva riferito di essere venuto a contatto con soggetti affetti da Covid-19 e che si era messo in isolamento volontario.