L’epidemia di coronavirus in Gran Bretagna durerà fino alla primavera del 2021 e potrebbe portare a 7,9 milioni di persone ricoverate in ospedale. Questo emerge da un rapporto segreto del Public Health England (Phe) per alti funzionari del Sistema sanitario nazionale britannico (Nhs). Lo scrive il quotidiano britannico The Guardian secondo cui è la prima volta che i funzionari sanitari che lavorano al contrasto al virus hanno ammesso che si aspettano che circoli per altri 12 mesi. Un professore di medicina citato dall’articolo, Paul Hunter, spiega che la diffusione del virus potrebbe scemare alla fine di giugno per poi riprendere a novembre.