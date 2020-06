E’ una delle foto più evocative del momento drammatico che l’Italia eil mondo stanno vivendo. Per le strade deserte di Roma, il Papa cammina indisturbato, dietro di lui gli uomini della sicurezza, nessun assembramento attorno a lui. L’immagine è stata scattata ieri in via del Corso. Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, per rivolgere una preghiera alla Vergine, Salus populi Romani. “Successivamente, facendo un tratto di Via del Corso a piedi, come in pellegrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso” per pregare per “la fine della pandemia”. Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Un percorso documentato da un’immagine che ha fatto il giro del mondo e che è diventata subito un’icona del dramma coronavirus. (sa. t.)