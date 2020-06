Il video del sindaco

Un lungo e accorato messaggio in video quello del sindaco di Delia (Caltanissetta) Gianfilippo Bancheri. Che lamenta le condotte sconsiderate a cui ancora si assiste in questi giorni. “Come ‘andrà tutto bene’ se ogni giorno uscite a fare la spesa? Si dovrebbe fare ogni dieci giorni – dice il primo cittadino che in questi giorni ha girato il paese col megafono per invitare i compaesani a restare a casa -. Come andrà tutto bene se ogni giorno uscite per comprare le sigarette? Come andrà tutto bene se ogni giorno andate dal benzinaio? A cosa serve questa benzina? Come andrà tutto bene se mi chiamano tutti per fare la “corsetta”? Mi chiamano ‘sindaco, il mio cane mangia solo le crocchette che vendono solo a Caltanissetta’… Ma questa è serietà?”.

Il sindaco riferisce di alcune scene viste nel weekend: “Domenica tantissime persone in campagna a fare il barbecue, “l’arrustuta”, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando con la pelle della cittadinanza. Gente che fa la festa nel condominio, che si vede con cugini e parenti per fare il cartellone ‘Andrà tutto bene'”.