“In un contesto nazionale di evidente difficoltà, ci rendiamo conto che non è il momento delle polemiche bensì quello della collaborazione. Tuttavia ci sentiamo in dovere di non poter prescindere dalla sicurezza del personale della polizia di stato che ad oggi è costretto a lavorare senza i necessari dispositivi di protezione personale”.

Lo dichiara in una nota la segreteria nazionale del sindacato Les, polizia di Stato. Che aggiunge: “Le quantità distribuite sono scarse. Ne sono dotati soltanto pochissimi colleghi. Oltretutto le mascherine vengono date nel numero di una ad operatore, ma non una al giorno, con la raccomandazione di usarla solo in caso di necessità. Abbiamo più volte rappresentato in tutte le sedi le circolari non hanno seguito di pari passo l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Non ci sentiamo certo di chiedere molto: vorremmo che tutti i poliziotti venissero dotati quanto meno delle mascherine chirurgiche e che siano soprattutto autorizzati a metterle. Già questa blanda precauzione sarebbe in grado, secondo gli esperti, di evitare il contagio tra colleghi…