PALERMO – Riprendono le attività commerciali all’interno del mercati ortofrutticolo e ittico. Lo ha disposto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando in un’ordinanza. La decisione è stata presa dopo che il personale della Rap ha provveduto “ad una sanificazione straordinaria dei locali ed in considerazione del fatto che è stato garantito un numero sufficiente di personale di portineria, guardie giurate e personale della Polizia municipale, con la collaborazione dei concessionari circa l’organizzazione del lavoro per il rispetto delle prescrizioni vigenti contro il contagio da coronavirus soprattutto in materia di assembramenti, distanza interpersonale e precauzioni igieniche”.

Nei due mercati l’ingresso sarà consentito solo al personale autorizzato: ai consegnatari, commissionari, fornitori, produttori, conferenti delle merci e acquirenti, tutti in possesso di relativa partita Iva. “Garantire alla città l’approvvigionamento alimentare è indispensabile – ha detto il sindaco – ma altrettanto indispensabile è l’assoluta rigidità del rispetto di protocolli di igiene e sicurezza, che tutelano la salute di tutti e la salubrità degli alimenti”.

(ANSA).