“Ho letto di polemiche su di me ieri fuori a Roma. Ma io non stavo andando a spasso al Colosseo, stavo andando a fare la spesa. Spero che anche il possa fare la spesa e non solo la sinistra…”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook, commenta le critiche per una sua foto scattata eri per strada a Roma con la fidanzata. Una fotografia hce ha fatto molto discutere sui social. Su twitter primeggia l’hashtag #Salvinivergognati. E anche degli esponenti politici come Clemente Mastella hanno criticato l’ex ministro. “È l’ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani”, dice il vicecapogruppo del Pd alla Camera Michele Bordo.