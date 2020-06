Tutte le radio italiane insieme per far suonare l’Inno di Mameli. Dopo i flash mob sui balconi, anche le emittenti radiofoniche hanno pensato a un’iniziativa a frequenze unificate nel difficile momento del Coronavirus. L’appuntamento con «La radio per l’Italia» è per venerdì 20 marzo alle 11 di mattina, quando le stazioni radio trasmetteranno tutte la stessa musica partendo dallìInno di Mameli. L’invito è quello di sintonizzarsi sulla propria radio preferita, anche in streaming, sulle app o sui siti, e di alzare il volume, uscendo sulle finestre e sui balconi per sventolare il Tricolore.