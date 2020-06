PALERMO – Riaperto parzialmente al transito lo svincolo Alcamo Est dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Lo svincolo è percorribile per chi arriva da Alcamo e si immette nell’autostrada, sia in direzione Palermo che in direzione Mazara. Aperta anche la rampa per chi arriva da Palermo, mentre chi giunge da Mazara del Vallo non può ancora imboccare lo svincolo verso Alcamo.