Altofonte, i carabinieri consegnano i farmaci a casa

Tante le richieste da parte di cittadini che sono rimasti soli in casa

PALERMO – I carabinieri di Altofonte (Pa) stanno consegnando a domicilio “i farmaci urgenti e terapie salvavita” ai pazienti che avevano richiesto un aiuto alla protezione civile. Sono tante le richieste da parte di cittadini che sono rimasti soli in casa che anche i militari sono impegnati in questi interventi visto che l’emergenza sanitaria in corso ha messo a dura prova il sistema di assistenza dei comuni a favore delle fasce più deboli, dicono i Cc. (ANSA).