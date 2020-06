“Per la prima volta nella sua storia, il santuario chiuderà per qualche tempo”. Questo lo storico annuncio del Rettore di Lourdes, il santuario mariano sui Pirenei, monsignor Olivier Ribadeau Dumas. La chiusura del santuario meta di pellegrinaggi arriva a seguito delle misure adottate anche in Francia per fermare il contagio da coronavirus.