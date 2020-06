PALERMO – Il Caf Cisl Sicilia ha organizzato un call center mobile al servizio degli associati e di tutti gli utenti siciliani. Il servizio rientra nelle azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus e consente, infatti, di ottenere informazioni a distanza. Attraverso il servizio telefonico saranno garantite informazioni sui servizi, sulle pratiche e sulle scadenze fiscali. Ogni esigenza dell’utente sarà smistata alle pertinenti sedi della Cisl in Sicilia.

“Si tratta di un servizio che intende rispondere alle necessità dei siciliani – spiegano il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio e l’amministratore del Caf Cisl Sicilia, Girolamo Crivello – che in questo momento devono rispettare l’isolamento e non possono frequentare gli uffici. Il Caf Cisl garantirà la prima consulenza e saprà indicare le soluzioni più adeguate alle varie esigenze dei siciliani”. Per contattare gli operatori del call center del Caf Cisl sono state attivate 2 utenze telefoniche: 380 142 11 17 – 389 259 83 66. Sarà possibile mettersi in contatto anche attraverso Whatsapp, sempre ai numeri sopra riportati. Per la circostanza è stata predisposta anche la casella di posta elettronica restiamovicini@cafcislsicilia.com