Coronavirus, nuove misure

Ci sono nuove misure in arrivo per chi entra in Italia da altri Paesi per contenere il contagio da coronavirus. L’obiettivo, ha spiegato la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli a RaiNews24, è quello di “garantire agli italiani di rientrare in Italia ma avere anche la garanzia che chi entra in Italia ed è stato in Paesi dove non sono state prese le misure di contenimento, venga messo nelle condizioni di sicurezza”.