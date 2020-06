In sette si trovano nel reparto di malattie infettive

PALERMO – Attualmente nel reparto di malattie infettive del presidio Cervello sono ricoverati sette pazienti positivi ai test per coronavirus (tre donne e quattro uomini). Una paziente è la signora proveniente dalla bergamasca. Altre tre persone positive al Covid-19 sono ricoverate in Rianimazione. Come confermano dall’azienda ospedaliera, quindi, sale il numero dei ricoverati a Palermo.