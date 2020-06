Ci sono molti più contagiati dal Coronavirus in giro di quanti non vengono accertati. E sono questi i responsabili della maggior parte dei casi di contagio. Un nuovo studio pubblicato su Science a partire da casi cinesi e modelli matematici rivela che l’86 per cento di tutti positivi non sono stati documentati e che le infezioni non documentate (che avevano sintomi lievi o assenti), sebbene siano meno contagiose, sono state la fonte di trasmissione del successivo 79 per cento dei casi certi. Lo riporta il Corriere della Sera. La stima fatta da Ruiyun Li e colleghi dell’Imperial College London,