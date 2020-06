Indagini in corso dei carabinieri

PALERMO – I ladri sono entrati, ieri pomeriggio, negli spogliatoi e negli ambulatori del reparto di Medicina d’urgenza del Policlinico di Palermo portando via soldi, portafogli e altri effetti del personale medico.

“Abbiamo trovato tutto sottosopra. La collega arrivata per la notte – racconta uno dei sanitari – non ha trovato lo zaino con le chiavi di casa e della macchina. Io e un’altra collega il portafogli. Poi abbiamo scoperto che sono entrati anche al piano di sotto portando via cinque computer e altra attrezzatura”.

I medici hanno chiamato i carabinieri che indagano. Il furto è stato messo a segno nei locali in via Del Vespro approfittando del cambio turno. Gli investigatori hanno raccolto la denuncia delle vittime e hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. (ANSA).