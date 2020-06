PALERMO- “Libri contro Covid – La lettura ai tempi del virus”: l‘hanno chiamata così, parafrasando il titolo di un famoso romanzo di Marquez, questa interessante iniziativa che ha lo scopo di tenere un po’ di compagnia alle tante persone che, diligentemente, stanno accettando, in questi giorni, di restare a casa.

L’idea è venuta a una libreria di Bagheria, la Interno95 di Liliana Caminiti, e alla redazione del sito specializzato “Lucialibri”, diretto da Salvatore Lo Iacono.

“Di fronte a divieti sempre più stringenti e necessari – spiegano – abbiamo pensato di ricorrere alla Rete per entrare a contatto con i lettori e in poche ore ci siamo attivati per chiedere ad autori ed autrici la disponibilità a partecipare, in diretta, ad un incontro di trenta minuti dedicato ad un libro ed alla lettura in generale”.

E le adesioni non si sono fatte attendere; dopo Gioacchino Lonobile, intervenuto già domenica scorsa con il suo “Via terra alle mosche” edizioni Il palindromo, hanno già detto sì: Stefania Auci, con “I leoni di Sicilia” Editrice Nord, (mercoledì 18 marzo), Daniela Tornatore, con “L’ultimo ricordo”, Leima (venerdì 20 marzo), Salvo Toscano, con il suo “Il mistero del cadavere nel barile, Newton Compton (domenica 22 marzo) e Carlo Barbieri, con “Dieci piccoli gialli” (mercoledì 25 marzo), Einaudi ragazzi. Modera Camillo Scaduto.

“Altri autori – assicurano ancora i promotori – sono in arrivo. Registriamo, infatti un’adesione praticamente immediata e di questo siamo particolarmente soddisfatti”. “Per vedere gli incontri – aggiungono – basta collegarsi al profilo Instagram interno95 e seguire la diretta. Non si vendono libri, né si può fare il classico firmacopie ma, in compenso, la compagnia è assicurata e quella, in questo momento, vale più di ogni altra cosa”.