“Non sono positivo a Covid”

C’è un nuovo il modello di autocertificazione per circolare nei centri urbani. L’interessato dovrà dichiarare e sottoscrivere “di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19”.

Il nuovo modello è scaricabile dal sito del ministero dell’Interno. Dovrà essere compilato e dovrà essere controfirmato al momento del controllo dalle forze dell’ordine.