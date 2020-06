Non si sa se è transitoria.

Molti pazienti affetti da Coronavirus perdono il senso dell’olfatto e del gusto. Il dottor Hendrik Streeck, virologo di Bonn che coordina le indagini nell’area di Heinsberg, la cittadina dove per ora è concentrata l’epidemia in Germania, in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine, dice di aver riscontrato questa caratteristica tra i pazienti risultati positivi ai test. Lo riporta il Corriere della sera. Il quotidiano milanese cita anche un infettivologo italiano, Massimo Galli: “Non sappiamo dire se il disturbo sia transitorio, ovvero se con la guarigione la sensibilità possa essere totalmente recuperata. Posso dire che è un sintomo che compare verso la fine dell’infezione, quando il paziente sta guarendo”. Il medico Angelo Marzano, uno dei primi pazienti italiani a guarire, ha raccontato all’Adnkronos che una delle conseguenze della malattia è “la riduzione della percezione di gusto e olfatto”, caratteristica “che persiste tuttora, a distanza di settimane”.