In tanti commentano sui social o sul nostro giornale: troppa gente in circolazione.

Questo è il momento di rispettare le regole. Non lo hai fatto fino a ieri? Sei uscito dalla tua abitazione senza una motivazione di sostanza, forse sentendoti furbo? Malissimo. Da oggi devi cambiare. E devi farlo per te e per gli altri.

Ci sono ancora troppe persone in giro, in tanti, nei commenti sul nostro giornale o sui social, riferiscono il dato, giustamente preoccupati. Troppa gente in circolazione.

Tutti fuori per stato di necessità? Molti sì e vanno lodati per il coraggio e la disciplina con cui affrontano queste giornate. Ma forse c’è qualcuno che non ha ancora capito il punto: il Coronavirus si può battere con comportamenti cinesi, reiterati per tanto tempo. Con la consegna nel proprio domicilio. Con un ossequio ossessivo delle prescrizioni. Altra strada non c’è. E il rimpianto di domani non servirà a niente.

Ma se ti senti ‘furbo’ perché sei riuscito a sgattaiolare e ad andare a zonzo, senza un vero motivo, non sei furbo, Sei solo un irresponsabile. Uno che mette in pericolo la propria vita e quella di tutti, compresi coloro che ama. Dai, non è difficile arrivarci.