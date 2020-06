PALERMO – “I lavoratori della distribuzione alimentare, della vigilanza, delle pulizie, delle mense ospedaliere, stanno svolgendo servizi essenziali in questi giorni e devono essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge”. Lo affermano i rappresentanti siciliani di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, Monia Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto. “Così come gli operatori sanitari – dicono i sindacati – questi lavoratori stanno garantendo beni e servizi di prima necessità spesso e volentieri senza avere ricevuto i dispositivi di sicurezza obbligatori. Centinaia di lavoratori chiamano perché hanno paura e non vogliono andare a lavorare. È una situazione drammatica anche perché i clienti non rispettano le regole e non capiscono la pericolosità di certi atteggiamenti – dicono in una nota -. Abbiamo richiesto a tutte le aziende della distribuzione alimentare di anticipare la chiusura anche a seguito della restrizione degli orari dei mezzi pubblici. Stiamo vigilando e vigileremo affinché le norme vengano rispettate perché la salute dei lavoratori deve avere la priorità su tutto e le norme vengano rispettate soprattutto negli appalti nel settore della sanità. Abbiamo già inviato una nota alla Protezione civile e ai prefetti affinché vengano garantiti i controlli nell’interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività”.