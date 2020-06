PALERMO – Momenti di tensione questa mattina al mercato ortofrutticolo di Palermo alla riapertura dopo alcuni giorni di chiusura disposti dal Comune anche per la sanificazione a causa del coronavirus. Da un lato tanti abusivi che volevano entrare al mercato dall’altro gli agenti della polizia municipale che facevano rispettare le norme previste dal decreto su coronavirus per gli accessi nella struttura. Tanti gli abusivi tra i venditori che volevano entrare anche se molti non avevano le mascherine e non avevano titoli per varcare il recinto di via Montepellegrino.

Ci sono stati momenti di forte tensione con spintoni e sputi rivolti agli agenti di polizia municipale. Una situazione incandescente che ha portato alla chiusura anticipata dei padiglioni. La sirena infatti è suonata prima facendo uscire tutti dall’area di rivendita di frutta e ortaggi. Per riportare la calma sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale oltre agli agenti che stavano lavorando dalla notte. Quanto avvenuto la notte scorsa – dice la polizia municipale – sarà segnalato agli organi competenti: alla prefettura, al questore e al sindaco. Per operare nel pieno rispetto delle norme serve un sistema di controllo per far fronte alla massa di commercianti di Palermo e provincia che oggi si sono riversati nel mercato. (ANSA).