In centro storico cataste di legname pronte per essere bruciate, nonostante i divieti. Il Coronavirus non ferma la pessima tradizione delle “vampe” di San Giuseppe.

“Gli operai della Rap sono intervenuti in un periodo particolarmente delicato come questo – dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao -. In particolare sono state accatastate in via Zangarellai e in via Spadaro considerevoli quantitativi di legname pronti per essere dati alle fiamme in onore della tradizionale vampa. Ho avanzato apposite segnalazioni al prefetto, al questore e alla Rap per scongiurare i rischi connessi a tutela della salute pubblica”.

E gli operai sono intervenuti in via Zangarellai per rimuovere la legna.