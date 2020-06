Per lui e per i due 'clienti' anche la denuncia per aver violato il decreto sul Coronavirus

PALERMO – Sorpresi dai carabinieri lo spacciatore e due acquirenti in via Mariano Bonincontro a Palermo è scattata la denuncia per non avere rispettato l’obbligo di stare a casa per l’emergenza coronavirus. I militari hanno bloccato il giovane pusher di 22 anni con alcune dosi di droga e per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. I due ‘clienti’ che avevano appena acquistato dell’hashish, oltre che essere segnalati alla Prefettura sono stati anche denunciati per inosservanza del provvedimento dell’autorità per contenere il diffondersi del Covid-19.