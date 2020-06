SIRACUSA – “Lancio un appello ai deputati regionali della provincia di Siracusa affinché rinuncino a un mese di indennità da devolvere per potenziare la nostra sanità”. La proposta è stata lanciata dal parlamentare regionale Pippo Gennuso che ha chiesto ai colleghi all’Ars di fare un gesto di generosità. “Bisogna fare in fretta per garantire alle strutture ospedaliere siracusane indicate come Covid hospital, strumenti e mezzi necessari per affrontare l’emergenza Covid 19. Servono fondi. Dobbiamo contribuire tutti – dice Gennuso – per consentire a medici, infermieri e altri operatori sanitari di avere a disposizione presidi e attrezzature in grado di renderli sempre operativi rispettando la massima sicurezza nei luoghi di lavoro”. Gennuso che naturalmente ha assicurato di fare lui un primo passo ha pensato ad un fondo “in cui fare confluire il nostro contributo e quello di tutti i cittadini che vogliano aderire all’iniziativa. Quanto raccolto sarà interamente devoluto all’Asp 8 per le esigenze legate al contrasto dell’epidemia”.

