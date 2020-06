PALERMO – In un atmosfera inedita per il Palazzo dei Normanni, l’Assemblea regionale siciliana è riunita per ascoltare la relazione dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sulle misure assunte dal governo Musumeci per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Nell’aula, presieduta da Gianfranco Miccichè, ci sono, a parte il componente del governo, i capigruppo di maggioranza e opposizione, i membri del Consiglio di presidenza e i componenti della commissione Sanità dell’Ars. Alcuni assistenti parlamentari presenti a sala d’Ercole indossano le mascherine, nella sala stampa l’accesso è consentito solo a otto cronisti nel rispetto delle disposizioni di sicurezza dei decreti del presidente del Consiglio. Alla fine della relazione del governo, la seduta sarà sospesa per venti minuti in modo che i gruppi parlamentari possano redigere eventuali mozioni. I deputati poi – uno per gruppo -, se vorranno esporre le mozioni, si alterneranno sul pulpito: alla fine di ogni intervento il microfono sarà igienizzato. In aula vengono rispettate le distanze di sicurezza, almeno un metro. (ANSA)

“Lavori d’aula ai tempi del Coronavirus”. E’ la frase che accompagna uno scatto di Alessandro Aricò, pubblicato su Instagram. Indossa una mascherina per difendersi dalla diffusione del Covid-19. Poi il capogruppo di Diventerà Bellissima aggiunge: “Supereremo anche questa. Cari amici un forte abbraccio a tutti!”.