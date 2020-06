PALERMO – Prima hanno preso d’assalto gli spogliatoi del reparto di Medicina d’urgenza, nelle ultime ore hanno preso di mira quello di Chirurgia plastica. I ladri sono entrati in azione in questi giorni di maxi lavoro per i medici, impegnati sul fronte dell’emergenza Coronavirus, mettendo a segno due colpi nel giro di 24 ore al Policlinico.

Anche stavolta, qualcuno ha fatto irruzione negli spogliatoi che si trovano al secondo piano, fuggendo con soldi ed effetti personali dei medici e degli infermieri che nel frattempo si stavano prendendo cura dei pazienti.

“Gente ignobile – dice un medico -. Dopo che ieri hanno saccheggiato la Medicina Interna di computer, stasera hanno svaligiato il nostro spogliatoio in chirurgia plastica. I più vivi complimenti perché in un momento di emergenza, in cui la gente muore perché non ci sono posti letto negli ospedali e i sanitari si ammalano perché non ci sono DPI e mascherine, ha trovato il tempo per venire a rubare nel nostro reparto. Dio vede e provvede, viva la solidarietà ai tempi del Coronavirus”.