L’ira di Nello Musumeci durante “L’aria che tira” su La7. Il governatore getta via una ‘mascherina inutile’: “Questo è un panno, stiamo arrivando al punto di non ritorno”.

“L‘altra grande epidemia – scrive su facebook il presidente della Regione – è la mancanza di dispositivi, da Roma è arrivato un panno che di solito si usa con un po’ di detersivo per pulire il tavolo. Non può essere una mascherina, non si può andare in guerra con le fionde, non è possibile. Anche noi aspettiamo i dispositivi da Roma, non voglio polemizzare ma siamo arrivati al punto di non ritorno. Gli acquisti andavano fatti nei primi di marzo, bisognava requisire 2-3 aziende e dire: producete questo tipo di prodotto, si fa così quando si è in guerra, in una situazione straordinaria si agisce. Non si può partecipare a una gara internazionale per le mascherine e fare arrivare queste cose”.