Tragedia a Marsala, dove un bambino di quattro anni, arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino con febbre alta, è deceduto. Non si tratta di un caso di Coronavirus. L’Asp di Trapani parla di decesso per cause naturali. E’ stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita in settimana. Il bambino era di Marsala.