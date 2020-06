PALERMO – Nella notte è arrivato in Sicilia “un importante carico della Protezione civile nazionale di mascherine Ffp2” e intanto “ieri sera la giunta si è riunita autorizzando una grande commessa per dispositivi di sicurezza. La Turchia ha bloccato una commessa di dispositivi di sicurezza che doveva arrivare a Palermo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella sua relazione al Parlamento siciliano sulle misure adottate dal governo Musumeci per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Covid-hospital, strutture mirate agli affetti dal virus, saranno allestite in ogni provincia della Sicilia. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella sua relazione al Parlamento siciliano. “Abbiamo adottato dei modelli organizzativi, riconvertendo alcune strutture ospedaliere – ha detto – Nella seconda fase saranno coinvolte tutte le province. La fase di riconversione è una scelta profondamente necessaria, dobbiamo mettere sul piatto la necessita di assicurare un luogo di cura e allo stesso tempo di continuare l’ordinarietà ospedaliera. Essendo in una fase di emergenza quindi è necessaria la riconversione di alcune strutture ospedaliere”.

“La Regione ha voluto porre un freno e ha chiesto a tutti i cittadini che rientravano in Sicilia di registrarsi sulla piattaforma telematica. La finalità era di potere censire il fenomeno e di potere dare loro le informazioni per seguire le regole di condotta indispensabili: nella prima settimana 8mila registrazione da chi proveniva dalla sola provincia di Milano”.

