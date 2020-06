Nel tempo più difficile

Una cicogna nel nostro tempo più difficile. Come racconta ansa.it, si è verificato un parto naturale per una paziente Covid-19 nell’ospedale di Civitanova Marche, “raro anche a livello internazionale”. Una donna anconetana di 37 anni, positiva al coronavirus, ha dato alla luce una bimba di 3,2 kg, grazie all’equipe del reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto dal dottor Filiberto Di Prospero. La struttura è punto di riferimento regionale per maternità Covid. “La donna sta molto bene – spiega il primario – è stabile e non ha bisogno di assistenza respiratoria. Anche la piccola sta bene”.

Il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, ha scritto sulla sua pagina facebook: “…e poco fa, al termine di questa lunga giornata, un fiocco rosa, una notizia che ci dà speranza: al punto nascita Covid di Civitanova è nata (…). E’ la prima nascita nelle Marche da una mamma risultata positiva al Coronavirus. Per queste mamme all’ospedale di Civitanova è stato riservato un apposito ambiente, per garantire il parto in sicurezza sanitaria. Benvenuta alla piccola e un grande in bocca al lupo alla mamma, con gli auguri di tutta la Regione Marche”.