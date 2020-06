PALERMO – I sindaci di 45 comuni siciliani sono allarmati. Denunciano di non ricevere i dati sulle persone positivi al Coronavirus e di conseguenza non possono attivare i protocolli di sicurezza.

Hanno sottoscritto una lettera indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci, all’assessore alla salute Ruggero Razza, al prefetto di Palermo e al direttore dell’Asp palermitana.

“Non vogliamo fare polemica in questo momento delicato – spiega il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo che ha raccolto le firme – ma riteniamo assurdo che nessuno di noi abbia comunicazioni ufficiali sui casi di Coronavirus nei nostri territor“

Nella lettera si legge: “Si è avuto modo di riscontrare che l’esito dei test diagnostici dell’infezione da Covid-19 non viene comunicata ai sindaci, i quali risultano autorità sanitaria locale ed in detta qualità possono emanare ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di emergenza sanitaria ed in materia di igiene pubblica. Detta circostanza non consente ai sindaci un’adeguata tutela dei cittadini. Si invitano le autorità ad intervenire urgentemente affinché sia attuato, in modo permanente, un protocollo di comunicazione ai sindaci dei suddetti procedimenti diagnostici”.

Ecco tutte le firme:

Giangiacomo Palazzolo Sindaco di Cinisi

Vito Rizzo Sindaco di Balestrate

Giuseppe Oddo Sindaco di Campofiorito

Rosario Petta Sindaco di Piana degli Albanesi

Giuseppe Cangialosi Sindaco di Cefala Diana

Luigi Vallone Sindaco di Prizzi

Paolo Francesco Martorana Sindaco di Ficarazzi

Felice Guglielmo Sindaco di Alia

Santo Cosentino Sindaco di Trappeto

Masiimo Diano Sindaco di Santa Cristina Gela

Pier Calogero D’Anna Sindaco di bompietro

Nicolo Granà Sindaco di Palazzo Adriano

Rosario Agostaro Sindaco di San Giuseppe Jato

Angelina De Luca Sindaco di Altofonte

Epifanio Mastropaolo Sindaco di Godrano

Fortunato Basile Sindaco di Bauicina

Fortunato Di Giorgio Sindaco di Chiusa Sclafani

Giuseppe Minutilla Sindaco di San Mauro Castelverde

Gigi Cino Sindaco di Camporeale

Leonardo Spera Sindaco di Contessa Entellina

Michele Taravella Sindaco di Campofelice di Roiccella

Angelo Conti Sindaco di Valledolmo

Giuseppe Muffoletto Sindaco di Gratteri

Roberto Baragona Sindaco di Sciara

Leonardo ortolano Sindaco di Trabia

Pietro Aldegheri Sindaco di Campofelice di Fitalia

Leonardo Neglia Sindaco di Petralia Sottana

Luciano Marino Sindaco di Lercara Friddi

Francesco Agnello Sindaco di Villafrati

Salvatore Geraci Sindaco di Cerda

Rosamaria Giordano Sindaco di Roccapalumba

Antonio Miceli Sindaco di Vicari

Stefano Bologna Sindaco di Isola delle Femmine

Giuseppe Monteleone Sindaco di carini

Giovanni Battista Meli Sindaco di Collesano

Gaetano Grassadonia Sindaco di Bolognetta

Rosalia Stadarelli Sindaco di Misilmeri

Marcello Catanzaro Sindaco di Isnello

Magda Culotta Sindaco di Pollina

Giuseppe Virga Sindaco di Altavilla Milicia

Giosuè Maniaci Sindaco di Terrasini

Salvatore Pizzo Sindaco di Belmonte Mezzagno

Maria Rita Crisci Sindaco di Montelepre

Poppo Palmeri Sindaco di Roccamena

Antonino Mesi Sindaco di Montemaggiore Belsito