PALERMO – Due uomini e due donne sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati sorpresi ad allenarsi in una palestra di Terrasini per violazione del Dpcm sul Coronavirus. L’attività è stata segnalata al Suap del Comune e alla Prefettura per eventuali sanzioni. (ANSA)