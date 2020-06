#Stiamoacasa con voi. Titola così in copertina il magazine I love Sicilia, che esce domani in edicola e che è già acquistabile on line al prezzo speciale di 1 euro (qui il link). Il mensile dedica la copertina ai giorni del Coronavirus, con un servizio che riporta i consigli degli psicologi per affrontare al meglio questi giorni stressanti e difficili. All’interno, anche le interviste alla grande fotoreporter Letizia Battaglia e ad Alessio Vassallo, l’attore palermitano protagonista del film tv “La concessione del telefono”, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, che andrà in onda su Rai uno il 23 marzo (e non il 6 aprile come era programmato in precedenza e come riporta il mensile andato in stampa prima della modifica del palinsesto).