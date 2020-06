PALERMO – E’ allarme in Sicilia per il rischio di diffusione dei contagi da Covid- 19 negli agglomerati industriali. Preoccupati i sindacati che, con il segretario generale della Cgil regionale Alfio Mannino denunciano una “situazione fuori controllo con la scarsa applicazione delle misure di sicurezza e contenimento previste dalle normative nazionali e regionali, soprattutto tra le ditte dell’indotto”. La Cgil regionale chiede controlli e nei casi di inadempienza “l”intervento delle Asp”. “Solo nel 40% delle aziende – dice Mannino- siamo riusciti a stipulare gli accordi propedeutici ai protocolli sulla sicurezza anti- contagio previsti dalle misure varate dal governo e a vedere applicate le misure indicate nelle linee guida emanate dalla Regione”. Per il segretario della Cgil: “la situazione è grave, con il serio rischio di diffusione dell’epidemia a macchia d’olio”. “Stiamo riscontrando – dice – una complessiva disattenzione al problema, anche da parte di alcune associazioni datoriali del settore industria”. La Cgil, inoltre, reitera la richiesta di chiusura domenicale di tutti i centri commerciali “cosa- dice Mannino- che oggi avviene solo in qualche caso”. E sollecita l’adeguata protezione del “personale sanitario che, stando ai dati del contagio, rischia di pagare un prezzo altissimo e di trasformarsi in vettore dell’epidemia”. (ANSA).